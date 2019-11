ATTRACTION THEORY en concert à Paris le 13 décembre

Communiqué: Le 13 Dec prochain, Attraction Theory, sera sur la scene du Petit Bain pour présenter une partie des titres qui figureront sur « Failure Is Not An Option » album à paraitre en Mars 2020

A noter que le concert sera enregistré et que ceux qui pré commanderont « Failure Is Not An Option » lors du concert se verront offrir des titres live en bonus !

Ils seront accompagnés par Elfika (Métal symphonique, album début 2020) & Abhkan (finalistes du Voice Of Hell)

Soirée « Metal Girls » !!!