Communiqué : « Solar Ride », premier clip de Sisyphus !

Après « Gone » en Octobre, c’est « Solar Ride » qui dévoile un peu plus la couleur, aussi bien musicale que visuelle, de Sisyphus, le cinquième album de 7Weeks. Pour rappel, ce dernier sortira le 31 Janvier 2020 via F2m Planet et succédera à A Farewell To Dawn (2016).