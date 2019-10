STRAY FROM THE PAST vient de publier le nouveau titre « The First Will Be Last » en streaming et à écouter ci-dessous. Il est tiré du nouvel album « Internal Atomics » prévu pour le 1er Novembre.

A noter la venue du groupe en France pour deux date en décembre:

12/08 Paris, FRA – La Maroquinerie

12/09 Lyon, FRA – Ninkasi Kao