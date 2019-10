Un nouveau single et deux vidéos pour MACHINE HEAD

MACHINE HEAD dévoile une vidéo pour le nouveau single « Do Or Die » à voir ci-dessous. A noter la participation de Carlos Cruz (Warbringer) à la batterie. Le groupe dévoile également une vidéo pour le titre « The Rage To Overcome » dans le cadre de l’anniversaire des 25 ans de « Burn My Eyes« .

Le groupe sera également en tournée en France:

10/23 Lyon, FRA – Le Radiant

10/29 Paris, FRA – Le Trianon

10/30 Paris, FRA – Le Trianon

05/02 Toulouse, FRA – Le Bikini

06/03 Lille, FRA – Aeronef