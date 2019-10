PRONG vient de dévoiler un nouveau titre intitulé « End Of Sanity » à écouter ci-dessous. C’est un des deux titres du nouveau EP intitulé « Age Of Defiance » accompagnés des titres en Live « Rude Awakening », « Another Worldly Device » et « Cut Rate » enregistrés à Berlin en 2015. Le sortie est prévue le 29 Novembre prochain.