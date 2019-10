INSOMNIUM de passage en France en Novembre

INSOMNIUM sera en concert dans toute l’Europe en Novembre en commençant par Paris:

Tournée avec The Black Dahlia Murder et Stam1na:

11/12 Paris, FRA – Alhambra

11/13 Bordeaux, FRA – Barbey

11/14 Barcelona, SPA – Razzmatazz 2

11/15 Bilbao, SPA – Santana 27

11/16 Madrid, SPA – Cats

11/18 Lyon, FRA – Ninkasi Kao

11/19 Pratteln, SWI – Z7

11/20 Vienna, AUT – Arena

11/21 Krakow, POL – Kwadrat

11/22 Wroclaw, POL – Pralnia

11/23 Zlin, CZE – Winter Masters Of Rock

11/24 Dresden, GER – Reithalle

11/27 Munich, GER – Backstage Werk

11/28 Ludwigsburg, GER – Rockfabrik

11/29 Lindau, GER – Club Vaudeville

12/01 Rome, ITA – Largo

12/02 Trezzo Sull’adda, ITA – Live Club

12/04 Leipzig, GER – Felsenkeller

12/05 Leeuwaarden, ENT – Neushoorn

12/07 Geiselwind, GER – Christmas Bash (no Stam1na)

12/08 Berlin, GER – Astra Kulturhaus

12/09 Frankfurt, GER – Batschkapp

12/10 Hannover, GER – Capitol

12/11 Hamburg, GER – Markthalle

12/12 Luxembourg, LUX – Den Atelier (no Stam1na)

12/13 Antwerp, BEL – Trix (no Stam1na)