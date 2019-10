DEVILDRIVER annule sa participation au MegaCruise

Dez Fafara, le frontman de DEVILDRIVER, vient d’annoncer que le groupe ne participerait pas au « MegaCruise » organisé par MEGADETH. En effet, il vient de révéler qu’on avait diagnostiqué un cancer à sa femme Anahstasia Fafara.

« Today my world is BLACK my wife and best friend @mrsfafara was told yesterday she has cancer . Please send positive vibes for our family while we go through this difficult time . #FuckCancer. AT THIS TIME @devildriver IS CANCELLING @themegacruise SO I can be by my wife’s side . Thank you for your understanding . »

Traduction:

« Aujourd’hui, mon monde est NOIR. Ma femme et ma meilleure amie, @mrsfafara, a appris hier qu’elle était atteinte d’un cancer. S’il vous plaît envoyez des ondes positives pour notre famille pendant que nous traversons cette période difficile. #FuckCancer. A ce jour, @devildriver ANNULE @themegruit pour que je puisse être à côté de ma femme. Merci de votre compréhension . »