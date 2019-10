Chronique : JINJER – Macro

JINJER est un groupe à part. A part car sa musique l’est, sa personnalité l’est tout autant, tout comme l’évolution du groupe. En effet, créé en 2009, le groupe Ukranien qui produisait du Metalcore, étoffe au fil des sorties sa palette musicale avec des ambiances plus variées, toujours aussi modernes mais se façonne son style production après production. Alors oui, on y retrouve les éléments du Metal actuel, sa force, sa dextérité, sa violence mais JINJER sait également y ajouter des émotions et des variations que certains se refusent à employer car sortant des références classiques du genre. Mais le groupe ne se refuse rien !

JINJER possède aussi une excellente qualité technique et une richesse incroyable avec la voix de Tatiana Shmaylyuk, qui semble, définitivement, pouvoir tout chanter !

En janvier dernier le groupe sortait un EP intitulé « Micro » qui démontrait toute la folie et la technique que le groupe avait su emmagasiner depuis quelques années. Et il était important de voir où le groupe en était depuis la sortie de l’album « King of Everything » en 2016 via Napalm Records.

Aujourd’hui avec « Macro », JINJER reprend un peu les mêmes bases musicales. C’est à la fois ultra violent et technique, surtout lorsque la voix se veut agressive. Mais la capacité du groupe a y intégrer des passages plus posés, plus softs, avec une voix mélodique, tranchent particulièrement bien avec nos habitudes « metalistiques ».

Le groupe se permet même d’y ajouter encore plus de variétés comme avec le mini break Reggae de « Judgement (& Punishment) » juste avant d’enchainer sur un blast beat… « Pausing Death » démontre aussi toute la faculté de JINJER de produire des mélodies claires et prenantes.

Mais d’autres titres comme « Noah » ou encore « Retrospection » démontre ô combien le groupe est également capable de faire déferler une vague de violence susceptible de tout renverser sur son passage. Ca groove, ça prend les tripes, ça nous secoue et ensuite ça nous caresse pour nous offrir le meilleur du metal moderne. L’énergie que déploie le combo tout au long de ces 9 titres est juste incroyable. Oui 9 titres, c’est un peu le seul défaut qu’on pourrait trouver à ce nouvel album. Qui ne souhaiterait pas avoir 12 ou 13 titres de cette qualité !? Facile à dire…

Alors oui, JINJER ne produit pas une musique ultra facile en première écoute. Elle se digère, s’écoute avec attention pour réaliser ô combien la précision et la technicité est incroyable. Mais plus on l’écoute et plus ça devient intéressant et puissant. On peut vraiment y perdre ses repères et y découvrir une nouvelle façon d’envisager l’univers du Metal.

Le groupe va encore monter en puissance avec ce nouvel opus, simplement intitulé « Macro » et il est certain que JINJER va se retrouver sur le devant de la scène, à n’en pas douter. Vous êtes prévenu !

Track Listing:

01 – On the Top 5:28

02 – Pit of Consciousness 4:13

03 – Judgement (& Punishment) 4:20

04 – Retrospection 4:24

05 – Pausing Death 4:45

06 – Noah 4:14

07 – Home Back 4:20

08 – The Prophecy 4:01

09 – lainnereP 5:28

Line Up:

Tatiana Shmayluk – vocals

Roman Ibramkhalilov – guitars

Eugene Abdukhanov – bass

Vlad Ulasevich – drums

