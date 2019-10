CHRIS ADLER (ex-LAMB OF GOD) explique son départ du groupe

Chris Adler, le désormais ancien batteur de LAMB OF GOD, est revenu sur les raisons de son départ du groupe. Il avait été au départ absent du combo à partir de juillet 2018, suite à un accident de moto survenu en 2017, avant d’annoncer son retrait définitif en juillet dernier. Il a été remplacé par Art Cruz (Winds of Plague).

Chris Adler vient de déclarer:

« Je pense qu’il est temps de répondre aux nombreuses questions posées sur mon départ de Lamb Of God.

Permettez-moi de commencer par une compréhension commune. Nous avons tous donné notre vie à ça, 26 ans ce n’est pas rien. Chacun de nous a sacrifié et perdu beaucoup sur un plan personnel pour vivre le rêve que nous avions lorsque nous étions enfants. J’aimerai toujours chaque membre du groupe pour avoir cru en moi et accepté de conquérir le monde.

Nous avons réussi à trouver un peu d’amour dans cette machine, mais en retour, il a fallu donner des choses qui ne peuvent pas être récupérées. Je n’ai pas quitté ce rêve. Je n’ai pas pris la décision de quitter le travail de ma vie. La vérité est que je ne suis pas disposé à peindre avec des chiffres (ndt: expression urbaine américaine pour parler de quelque chose qui est fait sans sophistication ou sans originalité). Je souhaite à mes frères tout le succès possible dans leur entreprise. Je peux vous assurer que vous allez de nouveau entendre parler de moi. On m’a donné un don et j’espère continuer à le partager.

Beaucoup ont posé des questions sur un accident de moto que j’ai eu en Thaïlande en 2017. C’est vrai que ce n’était pas beau, mais je vais bien depuis août 2018. Merci pour votre inquiétude.

Je soutiens mes amis et le rêve que je leur ai permis de partager. J’ai aimé et je suis toujours humble à chaque seconde pour les sourires et les cornes que nous avons suscités. Il y a un concept ambigu dans notre monde à vouloir « vendre ». Je ne peux pas définir ça en dehors de ma compréhension personnelle, mais sachez qu’être piégé dans une formule « créative » et/ou jouer la même chanson 10.000 fois n’a pas renforcé mon amour de jouer. Je n’ai jamais été du genre à « ne pas m’engager ». Je préfère tondre le gazon.

Je reconnais et suis vraiment reconnaissant d’avoir réalisé mon rêve d’enfant.

J’ai 2 GRAMMYS qui sont posés sur ma cheminée. Je pense qu’elle en mérite 3, alors cette fête n’est pas terminée.

Je n’ai pas eu le choix et mon rêve est vivant.

N’hésitez pas à dire bonjour si vous me voyez tondre l’herbe. Ça ne vieillit jamais.

J’apprécie chacun d’entre vous!

Je vous remercie!

Chris

PS: Je serais ou pas en contact avec Kyle Thomas et Myrone à propos de l’album concept Oakland Raiders. Ceci n’est ni confirmé ni refusé.