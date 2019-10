BLACKRAIN dévoile une vidéo Live tournée au Hellfest

BLACKRAIN dévoile une vidéo Live de « Blast Me Up » tournée au Hellfest en juin dernier. C’est à voir ci-dessous.

A noter les prochaines dates du groupe:

BLACKRAIN

on tour with KISSIN’ DYNAMITE

17.10. FR-Paris – Petit Bain

19.10. FR-Nantes – Le Ferrailleur

20.10. FR-Toulouse – Le Rex

24.10. FR-Lyon – Hard Rock Cafe

25.10. FR-Selestat – Rock Your Brain Festival

En 2020

21.02. FR-Montbeliard – Atelier des Môles

22.02. FR-Bonneville – Winterrock Fe