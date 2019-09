WITHIN TEMPTATION et EVANESCANCE en concert à Paris

Coummuniqué: WITHIN TEMPTATION & EVANESCENCE UNISSENT LEURS FORCES POUR WORLDS COLLIDE – UN CO-HEADLINE EN TOURNÉE EUROPÉENNE EN AVRIL 2020

PRÉ-VENTE VIP le 17/09 à 10h

MISE EN VENTE GÉNÉRALE le 20/09 à 10h

Pour ce qui promet d’être l’une des plus grandes tournées de l’année prochaine, WITHIN TEMPTATION et EVANESCENCE ont confirmé leur collaboration pour WORLDS COLLIDE, une tournée européenne massive qui débutera le 4 avril 2020 à Bruxelles (BEL).

Ayant pour leaders deux des femmes les plus importantes et créatives du monde du rock : Amy Lee pour Evanescence et Sharon den Adel pour Within Temptation, les deux groupes rendront visite à leurs fans à travers l’Europe, et seront à Paris, à l’AccorHotels Arena le dimanche 5 avril 2020.

Sharon den Adel : « Nous avons une nouvelle importante… En avril, nous allons faire équipe avec Evanescence pour vous offrir une tournée en co-headline très spéciale ! Ce sera une tournée que VOUS ne voulez pas manquer 🙂 😜. C’était vraiment super de rencontrer Amy et le reste du groupe récemment. Je pense que nous avons beaucoup en commun, mais je suis surtout sûre que nous partageons la même passion pour ce que nous faisons. J’ai vraiment hâte de commencer cette tournée européenne ensemble, et de la rendre mémorable ! »

Amy Lee : « Nous sommes très heureux de collaborer avec Within Temptation pour cette tournée sensationnelle en avril prochain. Cela fait longtemps que les gens nous demandent de faire quelque chose ensemble, et nous allons faire en sorte que l’attente en vaille la peine ! J’ai hâte d’entendre la voix magnifique de Sharon tous les soirs ! »

Plusieurs packs VIP seront disponibles pour s’assurer d’être aussi bien placé que possible dans la salle. D’autres avantages VIP incluent la possibilité de rencontrer les deux groupes et d’assister à leurs balances, en plus d’articles de merchandising exclusifs.

Pour plus d’infos sur la tournée et la billeterie : https://www.worldscollidetour.net/