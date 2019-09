BALLS OUT dévoile une vidéo pour « Hurricane » et ses prochains concerts:

21/09/19 : Balls Out / Archange / College the Band / Rock N Eat Live / LYON

28/09/19 : Deaf Blokes + guest : Balls Out en Concert à GRASSE

25/10/19 : Balls Out / Nitro /Army Of Shadows at La Cave à Rock / TOULOUSE

29/11/19 : Electric Mary • Balls Out • Supertzar • Grillen • COLMAR

30/11/19 : Balls Out + COLD GIN @ La Terrasse des Arts CHATEAUNEUF