Un nouveau EP et une nouvelle vidéo pour MUNICIPAL WASTE

MUNICIPAL WASTE sortira un nouveau EP intitulé « The Last Rager » le 11 Octobre prochain via Nuclear Blast.

Il comportera 4 titres dont « Wave Of Death » à voir et à écouter ci-dessous en vidéo.

01 – “Wave Of Death”

02 – “Car-Nivore (Street Meat)”

03 – “Rum For Your Life”

04 – “The Last Rager”