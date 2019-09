T.A.N.K en concert à Paris avec MONOLYTH, SERENIUS et NEMOST

Communiqué: Après le Three of a Kind Tour, Monolyth, Nemost et Serenius te proposent de les retrouver au GIBUS LIVE à Paris le samedi 2 novembre !

Prends ta place car le Gibus Live deviendra le fief du Death Metal mélodique parisien!

« Think of A New Kind (T.A.N.K.), digne représentant du style que l’on ne présente plus, demeurera patron de la soirée. Et parce que, ensemble, ils constituent une armée solide, leur triade d’apôtres et frères d’armes Monolyth, Serenius et Nemost accompagneront T.A.N.K. sur le champ de bataille. »

Plus d’infos: https://www.facebook.com/events/431637547559140/