SAINT ASONIA dévoile la vidéo du titre « The Hunted » avec en Guest, Sully Erna de GODMASCK. Le nouvel album « Flawed Design » sortira le 25 octobre via Spinefarm Records.

Le groupe en dévoile un autre extrait avec le titre « Beast« .

FLAWED DESIGN TRACK LISTNG:

« Blind »

« Sirens »

« This August Day »

« The Hunted »

« Ghost »

« Beast »

« The Fallen »

« Another Fight »

« Flawed Design »

« Justify »

« Martyrs