MASS HYSTERIA annonce la sortie du Live au HELLFEST 2019

Communiqué: En juin 2019, Mass Hysteria s’est produit pour la 1ère fois en tête d’affiche du Hellfest, devant 60 000 spectateurs.

A l’occasion du plus gros concert de sa carrière, le groupe français a interprété une setlist en forme de best-of et présenté un show spectaculaire, digne des plus grands noms du genre : effets pyrotechniques, animations projetées sur les écrans géants entourant la scène, jeu de lumières impressionnant …

A quelques mois de sa 1ère date au Zénith de Paris en tête d’affiche, Mass Hysteria a clairement marqué les esprits grâce à ce concert hors norme.

Doté d’un nouveau montage ultra percutant et d’un mixage puissant signé Fred Duquesne, Hellfest sera disponible en Digipack CD+DVD, Digipack CD+Blu Ray et en Double Vinyle Gatefold le 25 octobre 2019.

Album disponible en pré-commande dès maintenant : https://masshysteria.lnk.to/Hellfest

TRACKLIST :

Double CD + DVD

Reprendre mes esprits Positif à bloc World on fire Vae soli Nerf de boeuf Se bruler sûrement Tout est poison L’enfer des dieux Chien de la casse Contraddiction Aromes complexes Plus que du metal Furia