Robb Flynn avait déclaré il y a quelques mois être à la recherche d’un nouveau batteur et d’un nouveau guitariste pour remplacer Dave McClain et Phil Demmel. C’est désormais chose faite avec l’annonce de l’arrivée de Matt Alston et Wacław « Vogg » Kiełtyka. Vogg est connu pour être le guitariste du groupe Decapitated et Matt le batteur de Devilment.

Machine Head a publié deux vidéos pour nous les présenter: