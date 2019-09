Les B.O. de DOOM, RESIDENT EVIL, DEVIL MAY CRY… sur vinyle

Communiqué: Saint-Ouen, France – 16 septembre 2019 : Just For Games est heureux de vous annoncer aujourd’hui l’arrivée des bandes-son de tous vos jeux préférés au format disque vinyle dans les magasins physiques et en ligne.

Nous retrouverons les bandes-son de grands classiques du jeu vidéo, mais aussi de petites pépites du jeux vidéo indépendant et des dernières nouveautés en matière de jeux vidéo AAA.

Just For Games se positionne à nouveau sur le produit physique grâce à cette nouvelle gamme de produits, jusqu’ici inédit sur le territoire français.

Grâce à l’arrivée en magasins des disques vinyles de jeux vidéo, l’accès à la musique au format physique n’aura jamais été aussi simple.

Just For Games travaille en collaboration avec les labels musicaux spécialisés dans le jeu vidéo pour rendre accessible les disques vinyles de jeux vidéo en évitant les surcoûts éventuels liés à l’import étranger (douanes, frais de ports…).

Retrouvez les disques vinyles des plus grands labels spécialisés dans le jeu vidéo : Laced Records, Data-Discs, iam8bit, ou bien encore Mondo chez nos enseignes partenaires.

Auchan, Carrefour et Cultura sont les premières enseignes à suivre Just For Games dans cette nouvelle aventure musicale, en magasin et sur leurs sites officiels. Les disques seront également disponibles sur la boutique officielle Just For Games.

Tous ces disques vinyles se présentent comme de véritables œuvres d’art. Les disques vinyles sont très souvent sérigraphiés, colorés, et fournis dans des packaging deluxe.

Les produits arriveront par vagues successives en magasin, avec de nouveaux arrivages régulièrement. La première vague de titres est disponible en magasin dès aujourd’hui et accueillera les titres suivants :

– Resident Evil – 2xLP – Gatefold*

– Resident Evil 2 – 2xLP

– Devil May Cry : 2xLP

– Castelavania – 2xLP Red & Grey

– Castlevania Rondo Of Blood – Dracula X – 2xLP – Red & Blue

– The Last Of Us – Part II – 2xLP – Gatefold

– Undertale : Japan Edition – 2xLP

– Uncharted 4 : 2xLP

– The Last Guardian : 2xLP

– Bloodborne : 2xLP – Gatefold

– Doom : 2xLP

– Warhammer 40.000 : Space Marine : 2xLP

La liste complète des titres est à retrouver sur notre site officiel et l’espace dédié au vinyles.

Voici les prochains titres qui arriveront dans les mois suivants :

– The Legend Of Zelda : Hero Of Time – Gatefold 2xLP – Collector Green & Violet en octobre

– Metal Gear Solid en octobre

– Wolfenstein : The New Order/Old Blood : 2xLP – Gatefold – 15 novembre

– Wolfenstein II : The New Colossus : 3xLP – Red – 15 novembre

Plus d’informations sur la prochaine vague (dates et produits) vous seront communiquées ultérieurement.

Retrouvez notre section vinyle complète dès maintenant sur notre site internet à l’adresse suivante https://www.justforgames.com/categorie-produit/vinyle/

Vous pouvez retrouver tous les visuels des vinyles sur notre FTP.

*2xLP indique un double vinyl, 3xLP indique un triple vinyl. Gatefold indique la pochette dépliante, et est souvent proposée pour les 2xLP.