James Hetfield soigné pour addiction, METALLICA reporte une tournée

METALLICA vient d’annoncer le report de sa tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande qu’il devait effectuer en Octobre et Novembre de cette année. En effet, le groupe a également annoncé que James Hetfield, le célèbre frontman, devait suivre un traitement en raison d’addictions.

Voici la déclaration du groupe:

“We are truly sorry to inform our fans and friends that we must postpone our upcoming tour of Australia and New Zealand.

As most of you probably know, our brother James has been struggling with addiction on and off for many years. He has now, unfortunately, had to re-enter a treatment program to work on his recovery again.

We fully intend to make our way to your part of the world as soon as health and schedule permit. We’ll let you know as soon as we can. Once again, we are devastated that we have inconvenienced so many of you, especially our most loyal fans who often travel great distances to experience our shows. We appreciate your understanding and support for James and, as always, thank you for being a part of our Metallica family.”

Traduction:

« Nous sommes vraiment désolés d’informer nos fans et amis que nous devons reporter notre prochaine tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Comme la plupart d’entre vous le savent probablement, notre frère James est aux prises avec des problèmes de dépendance de temps en temps. Il a malheureusement dû rentrer dans un programme de traitement pour retrouver la santé.

Nous avons bien l’intention de nous rendre dans votre région du monde dès que la santé et l’emploi du temps le permettront. Nous vous le ferons savoir dès que possible. Encore une fois, nous sommes dévastés par le fait que nous ayons dérangé un si grand nombre d’entre vous, en particulier nos fans les plus fidèles, qui parcourent souvent de grandes distances pour assister à nos spectacles. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien envers James et, comme toujours, merci de faire partie de notre famille Metallica. »