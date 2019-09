GHOST dévoile « Kiss The Go-Goat »

Communiqué: Jeudi 12 septembre, les Suédois masqués de Ghost ont sorti un morceau inédit, intitulé Kiss the Go-Goat, que vous pouvez écouter ci-dessus, avec un clip aussi kitsch qu’attachant.

Ce morceau figurera sur l’EP 2 titres Satanic Panic contenu dans Prequelle Exalted, réédition de l’album Prequelle, initialement sorti en 2018. L’autre titre aurait pour nom Mary On A Cross.

Prévue pour le 27 septembre et limitée à 5000 exemplaires dans le monde, cette réédition comprendra un vinyle orange transparent, un programme de tournée de 60 pages, un livret de Prequelle avec de nouvelles illustrations, des images de tournée ainsi que le fameux vinyle 45 tours bonus contenant les inédits Kiss The Go-Goat et Mary On A Cross.

Après cette sortie, Cardinal Copia et ses Nameless Ghouls partiront en tournée pour clore le chapitre Prequelle. Trois dates françaises sont prévues : le 13 décembre au Zénith de Strasbourg, le 18 au Zénith de Nantes et le 19 au Zénith de Toulouse. Les hard rockeurs de Ghost étaient déjà passés par Paris et Lyon au mois de février, puis étaient revenus dans la capitale au mois de mai pour accompagner Metallica au Stade de France.