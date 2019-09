De nouvelles dates pour SHAARGHOT

Communiqué: Après un passage dévastateur au Hellfest sur une Temple plus que remplie, Shaârghot est de retour pour envahir la capitale le 11 Octobre et annonce quelques nouvelles dates dans la foulée!

Vous pourrez retrouver le groupe Post Apocalyptique le 11 Octobre au Petit Bain à Paris

Le premier Novembre à la warhouse à Nantes

Le 30 Novembre au Réacteur à Issy les Moulineaux

Le 21 Décembre à l’Espace John Lennon à Limoges

Et le 7 Mars au Festival « Les passagers de la nuit » à Isnes en Belgique

More TBA soon !

Ready to Break Your Body Shadows ?

