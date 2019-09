De nouvelles dates en France pour MACHINE HEAD

MACHINE HEAD vient d’annoncer les dates de la deuxième partie de la tournée « Burn My Eyes« , dont deux en France:

04/19 Zaragoza, SPA – Teatro de las Esquinas

04/21 Santiago de Compostela, SPA – Capitol

04/23 Oporto, POR – Coliseu de Porto

04/24 Lisbon, POR – Coliseu de Lisboa

04/25 Madrid, SPA – La Riviera

04/27 Malaga, SPA – Paris 15

04/28 Murcia, SPA – Gamma

04/28 Valencia, SPA – Republicca

05/01 Barcelona, SPA – Razzmatazz

05/02 Toulouse, FRA – Le Bikini

05/05 Ludwigsburg, GER – MHP Arena

05/06 Wiesbaden, GER – Schlachthof

05/08 Hannover, GER – Swiss Life Hall

05/09 Prague, CZE – Forum Karlin

05/10 Bratislava, SLO – Refinery Gallery

05/12 Bucharest, ROM – Quantic Club

05/13 Sofia, BUL – Universiada Hall

05/15 Thessaloniki, GRE – Fix Factory Of Sound

05/16 Athens, GRE – Piraeus Academy

05/20 Kiev, UKR – Stereoplaza

05/22 Moscow, RUS – 1930 Moscow

05/23 St. Petersburg, RUS – A2

05/25 Helsinki, FIN – The Circus

05/28 Stockholm, SWE – Fryhuset Arenan

05/29 Oslo, NOR – Sentrum Scene

05/30 Aarhus, DEN – Train

06/01 Hamburg, GER – Grosse Freiheit 36

06/02 Utrecht, NET – Tivoliredenburg

06/03 Lille, FRA – Aeronef

06/05 London, UK – Alexandra Palace

06/06 Birmingham, UK – Academy