Nouvel album, nouveau single et nouvelle tournée française pour AIRBOURNE

AIRBOURNE sortira son nouvel album « Boneshaker » le 25 octobre prochain via Spinefarm Records. Il en dévoile un single avec le titre du même nom à écouter ci-dessous.

Le groupe sera également de passage en France en Octobre prochain:

17.10 – La Laiterie – Strasbourg FR [SOLD OUT]

19.10 – La Cigale – Paris FR [SOLD OUT]

20.10 – La Cigale – Paris FR [SOLD OUT]

Voici également le track listing de l’album:

1, BONESHAKER

2, BURNOUT THE NITRO

3, THIS IS OUR CITY

4, SEX TO GO

5, BACKSEAT BOOGIE

6, BLOOD IN THE WATER

7, SHE GIVES ME HELL

8, SWITCHBLADE ANGEL

9, WEAPON OF WAR

10, ROCK ‘N’ ROLL FOR LIFE