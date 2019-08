Les détails du nouveau JINJER et un premier extrait en vidéo

JINJER vient d’annoncer la sortie de son nouvel album « Macro » pour le 25 octobre via Napalm Records. Il sera composé de 9 titres dont en voici la liste:

01 – « On The Top »

02 – « Pit Of Consciousness »

03 – « Judgement (& Punishment) »

04 – « Retrospection »

05 – « Pausing Death »

06 – « Noah »

07 – « Home Back »

08 – « The Prophecy »

09 – « lainnereP »

JINJER sera en concert en décembre en France pour 3 dates:

06.12. – PARIS (FR) La Machine *SOLD OUT*

07.12. – ANNEMASSE (FR) Château Rouge

08.12. – TOULOUSE (FR) Le Rex

Le groupe dévoile un extrait avec un clip pour le titre « Judgement (& Punishment) ».