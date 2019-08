Le nouveau LIFE OF AGONY en Octobre, un titre en vidéo

LIFE OF AGONY annonce la sortie de son nouvel album « The Sound Of Scars » pour le 11 Octobre prochain via Napalm Records. Le groupe en dévoile un extrait avec le clip du titre « Scars ».

« The Sound Of Scars » track listing:

01 – “Prelude”

02 – “Scars”

03 – “Black Heart”

04 – “Lay Down”

05 – “Then”

06 – “Empty Hole”

07 – “My Way Out”

08 – “Eliminate”

09 – “Now”

10 – “Once Below”

11 – “Stone”

12 – “Weight Of The World”

13 – “When”

14 – “I Surrender”