David Ellefson, le bassiste de MEGADEATH, dévoile une nouvelle vidéo pour le titre « Sleeping Giants » tiré de l’album « More Life With Deth ». A noter la présence de Darryl “DMC” McDaniels de Run-DMC ainsi que Ron “Bumblefoot” Thal, Thom Hazaert, Steve Conley (Flotsam And Jetsam), Ilias Papadakis (Memorain) et Ethan Brosh.