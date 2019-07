Un nouveau clip pour BETRAYING THE MARTYRS

BETRAYING THE MARTYRS et Sumerian Records viennent de publier un nouveau clip pour le titre « Parasite » tiré du nouvel album « Rapture » prévu pour le 19 Septembre.

A noter que le groupe sera en concert avec Novelists le 14 septembre à La Maroquinerie. Plus d’infos: https://www.facebook.com/events/395759141202554/

« Rapture », Tracklisting

1- Ignite

2- Eternal Machine

3- Down

4- The Iron Gates

5- Parasite

6- The Sound of Letting You Go

7- The Swarm

8- Monster

9- Imagine

10- Incarcerated

11- Rapture