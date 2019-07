BETRAYING THE MARTYRS a été victime d’un incendie qui a endommagé une bonne partie de son matériel et son merchandising. Le groupe a été forcé d’annuler sa tournée américaine et a lancé un appel à l’aide pour l’aider à financer le remplacement de tout ce qui a été détruit.

Pour les aider: https://www.gofundme.com/f/betraying-the-martyrs-serious-auto-incident