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Concerts 

SIDILARSEN en tournée dans toute la France

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SIDILARSEN est en tournée et en voici la liste !

20.07 PONT SUR YONNE (89) PYHX FESTIVAL
09.08 SELANGE (BE) DONKEY ROCK FESTIVAL
10.08 LE POULDU (29) ROCK LAND FESTIVAL
13.09 MENNECY (91) MENNECY METAL FEST
05.10 VERDUN (55) MJC DE VERDUNOIS
18.10 ISTRES (13) L’USINE
19.10 NARBONNE (11) LE DB
08.11 MEISENTHAL (57) HALLE VERRIÈRE
09.11 SCEY SUR SAONE (70) ECHO SYSTEM
22.11 RIOM (63) LA PUCE À L’OREILLE
23.11 PARIS (75) LA MAROQUINERIE
30.11 TOULOUSE (31) LE BIKINI + TAMBOURS DU BRONX
06.12 ANGERS (49) LE CHABADA + TAMBOURS DU BRONX
07.12 MONT DE MARSAN (40) LE CAFÉ MUSIC
20.12 LYON (69) LE TRANSBORDEUR + TAMBOURS DU BRONX
21.12 LIMOGES (87) CCM JOHN LENONN
……
+ de dates bientôt annoncées

xWebbYx

xWebbYx

Rédacteur en chef et administrateur de TRexSound.com.

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