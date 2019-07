Nouvelle tournée pour DOG’N’STYLE

Communiqué: Nous sommes extrêmement fiers de vous présenter notre première tournée de l’ère « Only Stronger » ! A partir de septembre, nous allons donc sillonner les routes de France, d’Espagne, de Belgique et du Luxembourg. On va voir de nouvelle têtes, mais aussi beaucoup de copains qu’on va retrouver avec plaisir !

On se voit où ???

20/09 : Caen / Portobello Rock Club

21/09 : Nantes / Le Ferrailleur – Club Concert + Sticky Boys

04/10 : Longvic / Espace Jean-Bouhey + Official Blaze Bayley

05/10 : Epinal / La Souris verte + L’Esprit Du Clan

16/10 : Bordeaux / L’Antidote Bordeaux

17/10 : Santander (Spain) / Rock-Beer the New

18/10 : Madrid (Spain) / The Copernico Cavern

19/10 : Ciudad Real (Spain) / Sala Nana Conciertos

20/10 : Bilbao (spain) / TBA

01/11 : Besançon / Bar De l’U

02/11 : Pontarlier / Café Du Théatre : Le « T »

09/11 : Nancy / Azimut Nancy

14/11 : Lille / Circus Lille

15/11 : Belgique / TBA

16/11 : Belgique / TBA

23/11 : Gérardmer / Mcl Gérardmer

29/11 : Belval (Luxembourg) / Mix N’ Kawa – MK Bar belval

30/11 : Verdun / MJC du Verdunois – Salle de musiques actuelles la Passerelle + Princesses Leya

Partenaires :

Rockenfolie, la radio, PARASITE, La Souris verte, La Grosse Radio, Nawak Posse, Replica Promotion, Je Vois la Vie en Vosges !