Live Report : MUNICIPAL WASTE et MUTE au Connexion Live (Toulouse)

Ce soir rendez vous au bar Connexion Live à Toulouse pour une soirée d’anthologie, même si la veille, j’avais entendu qu’il n’y avait « que » 260 préventes.

La salle sera comble au final …

19h57 c’est quelques minutes avant que je pénètre dans la salle pour MUTE.

Le groupe accompagne COMEBACK KIDS à Toulouse, puis la côte Basque, l’Espagne en remontant par l’Autriche et l’Allemagne.

Il est composé d’Étienne Dionne à la batterie et au chant, Alexis Trépanier à la guitare, Matt Kapuszczak à la guitare et Jean-Philippe Lamonde à la basse et au chant.

20h, le show démarre et échangent avec nous en français, même si le public reste timide …

Au 3ème titre le batteur/chanteur nous demande de nous rapprocher et enchaine sur leur titre NEVERMORE.

20:36 c’est la fin du show, au final ils auront pas mal échangé avec nous, et la salle est prête pour la suite 🙂Je profite de ce moment pour demander à récupérer la setlist qui a été écrite au permanent marker sur une partition de musique:

20:55 sound check pour MUNICIPAL WASTE. Dire qu’il y a 10 jours au Hellfest ils jouaient devant 30 ou 40 000 personnes le dimanche à midi.

Au Merch j’en profite pour échanger sur cette anecdote justement … il m’explique qu’une heure avant le show ils attendaient encore leurs guitares… qu’une nana du Hellfest leur dit ensuite que la route durera 40 minutes (souvenir à mon atterrissage à Nantes le jeudi en fin d’après midi, en bus on m’annonçait 1h15-1h30 de de route, bref elle avait du mettre le turbo, car le groupe était monté directement sur scène pour enchainer !

Difficile de décrire ce qu’il s’est passé … car au final le Connexion était bouillant … sans fosse les fans pouvaient monter sur scène, dans la fosse c’était une énergie débordante sans interruption. Enorme ambiance au Connexion.

Le chanteur Tony Foresta nous proposera un challenge en indiquant que « le premier crowd surfer qui arrive à escalader de la fosse au balcon recevra un sandwich gratuit de COMEBACK KIDS. Après plusieurs essais infructueux, la vidéo ci-dessous montrera l’exploit :

avec la récompense ci dessous:

C’est fou ce qu’il se passe au Connexion, une énergie débordante, un public en fusion, un groupe qui donne tout.

Au passage Tony nous racontera la galère … car leur bus est tombé en rade alors qu’ils sont en route pour le RESSURECTION FEST, au final le groupe fera 12 heures de « voitures » voir photos ci dessous:

21h40 le groupe remercie le public, et nous aussi pour autant de plaisir !

J’aurais la chance de récupérer la setlist, même si je ne suis pas sur qu’elle fut respectée à la lettre:

J’en profite pour aller prendre l’air, et au moment de retourner dans la salle pour COMEBACK KIDS mon « tatouage éphémère » s’est effacé, mais heureusement, Alexis Trépanier, guitariste de MUTE « témoigne pour moi » (de ses propres mots) afin de me permettre de retourner dans la salle, car oui il a fait très chaud et le tampon encreur s’est effacé …

****** RED ALERT ******

Au final j’arrête là le live report car après tout ce qu’il s’est passé au Connexion je suis KO … (ndlr: Il semble que nous ayons perdu OlivDuff pendant le reste de la soirée et avons pris sur nous d’effacer certaines photos… :))

OlivDuff

(ndlr: ou pas…)