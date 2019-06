Wouldn’t You Rather, le nouveau single d’ALTER BRIDGE en vidéo

ALTER BRIDGE qui a annoncé la sortie de son nouvel album « Walk The Sky » le 18 Octobre prochain, dévoile un premier un single intitulé « Wouldn’t You Rather » à voir en vidéo ci-dessous. A noter que le groupe a également annoncé une nouvelle tournée avec une date à L’Olympia le 9 décembre prochain.

Track Listing:

1. One Life

2. Wouldn’t You Rather

3. In The Deep

4. Godspeed

5. Native Son

6. Take The Crown

7. Indoctrination

8. The Bitter End

9. Pay No Mind

10. Forever Falling

11. Clear Horizon

12. Walking On The Sky

13. Tear Us Apart

14. Dying Light