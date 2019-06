Live report : GOJIRA au HELLFEST 2019

00h30 l’application me notifie que Gojira démarre dans 15 minutes, que faire … 00h40 c’est le moment où nous nous séparons, Ludo G. restera sous l’Altar alors que je prendrai la direction du Main Stage 2 pour retrouver les landais de Gojira.

Énormément de monde encore au Hellfest à cette heure là … impossible d’espérer approcher, pire d’essayer d’avoir une vue sur le Main Stage 2, j’ai beau vouloir passer d’un coté, de l’autre, faire le tour, c’est bondé … les landais ont la pression ils sont attendus de pied ferme !

Christian Andreu qui avait été brulé le mois dernier pendant un show a l’air en forme, les frères Duplantier aussi, à noter Mario a la batterie torse nu, il est réchauffé (moi j’ai un sweat shirt ce soir, comme le bassiste basque Jean-Michel Labadie).

Les écrans géants diffusent les images du live, et c’est tant mieux, car à cette distance (je suis au niveau de la grande roue) je ne vois quasiment rien.

Les écrans géants affiches une baleine … oui c’est bien Flying Whales qui démarre ! Joe Duplantier a une voix plus grave que d’habitude je trouve !

Je trouve le son de sa guitare un peu bas, surement la distance où je suis …

Joe Duplantier prendra souvent la parole pour « saluer tous les groupes qui ont joué ce soir, de Dagoba, Blackrain, Ultra Vomit, Mass Hystéria » et indiquera aussi que « cela fait plaisir de voir le Hellfest grossir », et « un grand honneur de clôturer le festival ce soir ».

Joe remercie celles et ceux qui les soutiennent depuis 1996 en annonçant la chanson Love issue de l’album Terra Incognita.

Joe nous remerciera aussi « de nous être déplacé en venant au festival ».

Il y a beaucoup de partage en français .. cocorico !

Il est 1h20 du matin et Mario est toujours torse nu, il est réchauffé, normal c’est un magma sur scène, en parlant de Magma, le groupe entame Silvera titre du dernier album Magma sorti en 2016. C’est un titre déjà très rapide, mais ce soir je le trouve encore plus rapide, surement le tempo de Mario !!!

Les landais envahissent la scène je me régale.

1h40 je vois des gens qui continuent d’avancer, les festivaliers se régalent !

Au final je ne regrette pas d’avoir quitté les anglais de Carcass pour Gojira, France 1 Angleterre 0 !

2h du matin, feu d’artifice au dessus des Main Stage pour terminer cette journée en beauté !

A demain pour une journée beaucoup moins heavy malheureusement …