Live Report : CRADLE OF FILTH au HELLFEST 2019

Alors qu’il allait être 23h00, CRADLE OF FILTH démarre son concert sous la TEMPLE. Le groupe anglais est venu pour répandre son Black Metal auprès d’un public de connaisseur.

Le groupe amène avec lui son aura malsaine et son ambiance démonique. CRADLE OF FILTH qui représente aujourd’hui l’un des leaders de cette scène beaucoup plus ouverte qu’avant était là pour offrir le meilleur de ce que le style peut offrir aujourd’hui.

Les fans sont vraiment nombreux et acclament le groupe à chaque occasion.

La batterie martèle les rythmes avec vigueur alors que le guitares tranchantes sont ultra précises, le tout renforcé par les nappes du clavier qui donnent à l’ensemble ces ambiances si particulières. Dani Filth ajoutant avec les différentes intonations de sa voix l’aspect le plus brutal du groupe.

Le jeu de lumière colle bien avec les mélodies du groupe qui restent souvent dans la subtilité et parfois à l’opposé du chant, donnant toujours ce mélange si particulier dans la musique de CRADLE OF FILTH. Le groupe parvient à rendre parfaitement sa discographie lors de ce set de 60 minutes.

Les fans ne s’y trompent pas, c’est un grand show qu’offre le groupe ce soir ! Tout est extrêmement carré ! Le public se fait entendre toujours plus fort !

Ca headbangue dans le public comme sur scène. C’est violent, rapide, les fans sont hypnotisés par la performance, les musiciens sont complétement absorbés par le show.

CRADLE OF FILTH aura une nouvelle fois démontré toutes ses qualités pour offrir un show à la hauteur de sa réputation. Les fans du groupe n’ont pu être déçu par autant de maitrise, de dynamise et de passion.