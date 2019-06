Live Report : COMBICHRIST au HELLFEST 2019

Les norvégiens de COMBICHRIST déboulent sur la TEMPLE un peu après 18h30 pour offrir un Metal Indus accrocheur. Capuche sur la tête, le groupe se lance à fond dans un show énergique.

Le groupe qui a la particularité d’être composé ce soir, d’un batteur, d’un percussionniste, d’un guitariste et d’un chanteur, imprime son ambiance sous la tente pour le plaisir d’un public nombreux. Les samples contribuent aussi à installer cette ambiance industrielle et agressive.

COMBICHRIST ne relâche pas la pression et fait varier le tempo parfois jusqu’à des extrêmes. Ceux qui ne connaissaient pas encore le groupe sont surpris par tant d’énergie. Un nouvel OVNI qui a atterrit au HELLFEST cette année. Et même si le groupe existe depuis plus de 15 ans !

Andy LaPlegua, le frontman du groupe, arpente le devant de la scène de gauche à droite, de droite à gauche, sans jamais s’arrêter et en poussant toujours plus les fans à se défouler. Les mid-tempos, parfois progressifs, à base de samples, sont prenants et font bouger tous les premiers rangs.

Et c’est pas avec le rythme endiablé de « Can’t Control » que la pression retombe !

COMBICHRIST continue à tout donner et la recette fonctionne à merveille sur le devant de la scène, ça bouge toujours autant, le Circle Pit ne s’arrête plus !

Le groupe continue à marteler ses mid-tempos à l’instar de « What The Fuck Is Wrong With You ? » donnant un aspect de quasi transe sous la TEMPLE. L’efficacité et la précision en font une machine inarrêtable. Les bras se lèvent aux ordres d’Andy LaPlegua pour marquer une nouvelle fois le rythme.

Et ça continue toujours sur le même genre de rythmique avec un autre titre unificateur « Maggots At The Party« .

COMBICHRIST aura donné un très bon concert et particulièrement apprécié par une foule massive restée tout au long de ces 60 minutes.