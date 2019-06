HELLFEST 2019: Remise en vente de billets ce samedi

Communiqué: REMISE EN VENTE DE PASS 3 JOURS

Les amis, il n’est pas trop tard pour nous rejoindre en enfer et il se peut que vous puissiez attraper, à quelques jours du festival, un de nos pass 3 jours si souvent convoités.

Inutile de nous remercier car nous ne sommes pas responsables de cette vente de dernière minute ; il faut remercier les centaines de festivaliers qui ont souscrit à l’option annulation et qui ne peuvent malheureusement plus se rendre à Clisson. La date limite des demandes d’annulation étant atteinte, nous sommes en mesure de remettre en vente des pass et de faire quelques plusieurs centaines d’heureux.

Nous ouvrirons la vente ce samedi 8 juin à 13 heures pour faciliter au maximum vos emplois du temps sur cette adresse : https://sites.weezevent.com/hellfest-pass-3-jour-last-chance/

(Attention possibilité d’achat de 2 places maximum par email !)

Cette action se révèle être également pour nous une opportunité de couper l’herbe sous le pied aux revendeurs spéculateurs malhonnêtes et de lutter contre le marché noir assassin.

Nous sommes conscients que nous ne pourront pas satisfaire toutes les attentes, mais nous espérons de tout cœur que nous pourrons donner une dernière chance aux amoureux des musiques extrêmes pour nous rejoindre en enfer !

See you in hell ….summer is coming !