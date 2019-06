HELLFEST 2019 : La liste des Live Streams en direct du festival

ARTE Concert est à nouveau partenaire du HELLFEST et diffusera cette année encore plusieurs concerts dont voici la liste (Les horaires exacts des Live Streams seront précisés très bientôt):

Vendredi 21 juin

No One Is Innocent, Demons and Wizards, Dagoba, Pestilence, Ultra Vomit, Kvelertak, Dropkick Murphys, Carcass



Samedi 22 juin

Böhse Onkelz, Combichrist, Myrkur, The Wampas, Cradle of Filth, The Adicts, Architects, Le Bal des Enragés, Sham 69

Dimanche 23 juin

Testament, Anthrax, Skald, Nasty, Lamb of God, Emperor, Beartooth, Carpathian Forest, Refused, Tormentor, Enter Shikari, Lynyrd Skynyrd