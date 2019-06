David ELLEFSON (MEGADETH) dévoile la vidéo de « Hammer Comes Down »

David ELLEFSON (MEGADETH) vient de publier une vidéo pour le titre « Hammer Comes Down » enregistré avec Thom Hazaert et Eric AK au chant. Mais il y a également plusieurs guests présents: Mark Tremonti (ALTER BRIDGE), Chris Poland (ex-MEGDAETH), Joey Radziwill (SACRED REICH) et Dave McClain (ex-MACHINE HEAD).

Le titre est tiré de l’album « Sleeping Giants » qui sortira avec les mémoires de David ELLEFSON et intitulées « More Life With Deth » prévu pour le 16 juillet.