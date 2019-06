ALTER BRIDGE, un nouvel album et une date à L’Olympia

ALTER BRIDGE annonce la sortie de son nouvel album intitulé « Walk The Sky » le 18 octobre 2019 via Napalm Records. Le groupe sera également en concert à L’Olympia le Lundi 9 Décembre avec Shinedown en invité spécial et The Raven Age en première partie.

Communiqué: Alter Bridge annonce l’ensemble des dates de sa tournée européenne de 2019. Parmi elles, une aura lieu à L’Olympia (Paris) le 9 décembre, avec Shinedown et The Raven Age. Les billets seront disponibles à partir de ce mardi 18 juin à 10h00. Il s’agit de la seule date annoncée en France.

Cette tournée permettra aux Américains de défendre Walk The Sky, leur sixième album studio, dont la sortie est prévue pour le 18 octobre. Ce disque arrive trois ans après The Last Hero, qui s’était fait remarquer avec les trois singles Show Me A Leader, My Champion et Poison In Your Veins.

Walk The Sky est disponible en précommande

Voici la tracklist et la pochette :

One Life

Wouldn’t You Rather

In The Deep

Godspeed

Native Son

Take The Crown

Indoctrination

The Bitter End

Pay No Mind

Forever Falling

Clear Horizon

Walking On The Sky

Tear Us Apart

Dying Light