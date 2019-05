WHITECHAPEL en concert à Paris le 15 juin prochain

Communiqué: Formé en février 2006, WHITECHAPEL est un groupe de Deathcore brutal inspiré de groupes tels que Devourment, Impaled ou Aborted…

Le groupe sort son 1er album « The Somatic Defilement » en 2007. Tout vas alors très vite puisqu’ils enchaine avec un second album « This Is Exile » en 2008 et commence à tourner avec Impending Doom, Through The Eyes Of The Dead, puis des groupes de plus en plus connus comme Parkway Drive, Unearth, Cannibal Corpse, Behemoth ou The Black Dahlia Murder.

En 2016, Whitechapel revenait avec un 5ème album« Mark of the Blade », album un peu plus progressif et mélodique.

Le groupe nous annonçait en ce début d’année la sortie d’un nouvel album « The Valley » le 29 Mars prochain, album qu’ils nous présenteront sur la scène de Petit Bain (Paris) Samedi 15 Juin prochain !