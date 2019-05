MOTOCULTOR 2019: Découvrez la programmation complète

Communiqué de presse du 14 Mai: Dernière annonce de programmation. L’édition 2019 du Motocultor Festival est complète !

En condensé …. voici les derniers noms de l’affiche !

TRUST – TURBONEGRO – KORPIKLAANI – ANATHEMA – SOLSTAFIR – 1000MODS – THE CASUALTIES – INCANTATION – NOT SCIENTISTS –

PENSEES NOCTURNES – FANGE

Du 15 au 18 août / Pass 4 jours

EXCALIBUR – The Celtic Rock Opera / NOFX / HATEBREED / TRUST / TURBONEGRO / KORPIKLAANI / AVATAR / ELUVEITIE / AT THE GATES / BLOODBATH

/ WATAIN / ALAN STIVELL / ANATHEMA / NAPALM DEATH / SOLSTAFIR / MARDUK / HYPOCRISY / DEATH ANGEL / CARPENTER BRUT / MAGMA / HENRI DES & ZE GRANDS GAMINS / SACRED REICH / KADAVAR / ANGE / PRIMORDIAL / CORVUS CORAX / IHSAHN / ABORTED / SOILWORK / EYEHATEGOD / VOIVOD / DECAPITATED / 1000MODS / FREAK KITCHEN / THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA / UFOMAMMUT / THE CASUALTIES / ANAAL NATHRAKH / IRON REAGAN / TRIBULATION / LES RAMONEURS DE MENHIRS / GAAHLS WYRD / MUSTASCH / DOPETHRONE / KRISIUN / CANCER BATS / MIDNIGHT / GRONIBARD / INCANTATION / GET THE SHOT / THE VINTAGE CARAVAN / HARAKIRI FOR THE SKY / WAKING THE CADAVER / MARS RED SKY / HATE / VAMPILLIA / BEHEADED / AU-DESSUS / STILLE VOLK / WOLVENNEST / THE LAZYS / EXTERMINATION DISMEMBERMENT / UNDEAD PROPHECIES / NOT SCIENTISTS / PENSEES NOCTURNES / FANGE / SHADYON / NYTT LAND / OAKS CROWN / THIRD MERIDIAN

PROGRAMMATION ET VENTE DE TICKETS JOUR :

Jeudi 15 août

EXCALIBUR – The Celtic Rock Opera + ALAN STIVELL + ELUVEITIE + CORVUS CORAX + STILLE VOLK

Vendredi 16 août

NOFX / TURBONEGRO / WATAIN / HYPOCRISY / MAGMA / KADAVAR / DEATH ANGEL / ANGE / SOILWORK / 1000MODS / TRIBULATION / THE CASUALTIES / GAAHL’S WYRD / IRON REGAN / MUSTASCH / LES RAMONEURS DE MENHIRS / WAKING THE CADAVER / MARS RED SKY / AU-DESSUS / EXTERMINATION DISMEMBERMENT / NOT SCIENTISTS / OAKS CROWN

Samedi 17 août

TRUST / KORPIKLAANI / AT THE GATES / ANATHEMA / SOLSTAFIR / MARDUK / EYEHATEGOD / DECAPITATED / THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA / ANAAL NATHRAKH / FREAK KITCHEN / DOPETHRONE / KRISIUN / GRONIBARD / CANCER BATS / HARAKIRI FOR THE SKY / WOLVENNEST / UNDEAD PROPHECIES / NYTT LAND / FANGE / SHADYON

Dimanche 18 août

HATEBREED / AVATAR / BLOODBATH / NAPALM DEATH / CARPENTER BRUT / PRIMORDIAL / SACRED REICH / IHSAHN / HENRI DES & ZE GRANDS GAMINS / ABORTED / VOIVOD / UFOMAMMUT/ GET THE SHOT / MIDNIGHT / INCANTATION / HATE / THE VINTAGE CARAVAN / THE LAZYS / BEHEADED / VAMPILLIA / PENSEES NOCTURNES / THIRD MERIDIAN

Plus d’infos: http://www.motocultor-festival.com