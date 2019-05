A l’occasion des 25 ans de l’album « Burn My Eyes« , MACHINE HEAD dévoile une nouvelle vidéo de « None But My Own » enregistré et filmé aux Sharkbite Studios à Oakland, Californie. C’est à voir ci-dessous.

A noter la venue du groupe en France:

23/10 LYON, Le Radiant

29/10 PARIS Le Trianon *SOLD-OUT*

30/10 PARIS Le Trianon *JUST ADDED*