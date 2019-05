Les Horaires de METALLICA au Stade de France, ce Dimanche

Pour ceux qui ont la chance d’aller voir METALLICA ce Dimanche au Stade de France voici les horaires officiels annoncés:

16h30: Ouverture des Portes

18h15: BOKASSA (Le groupe préféré de Lars Ulrich, à lire en suivant ce lien)

19h15: GHOST

20h45: METALLICA

A noter que les sacs, les casques etc… devront être laissé à la consigne.

Infos officielles:

Afin d’éviter les longues files d’attente à l’entrée du stade, nous vous conseillons de programmer votre arrivée le plus tôt possible. Les fouilles seront renforcées. Pour cette raison, l’attente aux portes risque de se prolonger.

Il est fortement conseillé de ne pas être porteur de sacs à dos, sacs de sport, casques de moto ou autres objets encombrants, lesquels seront placés en consigne. Il est également rappelé que les valises ne sont pas autorisées dans l’enceinte.

Des points de pré-filtrages aux abords du stade seront mis en place et les palpations aux portes seront renforcées et seront maintenues même après le début du concert de METALLICA.

Nous vous remercions pour votre compréhension pour respecter ces consignes de sécurité.