LEPROUS, THE OCEAN et PORT NOIR en tournée en Europe

LEPROUS, THE OCEAN et PORT NOIR seront en tournée en Europe en Novembre prochain avec un passage par la France. En voici les dates:

11/01 Esch-sur-Alzette, LUX – Rockhal

11/02 Zwolle, NET – Hedon

11/03 Leiden, NET – Gebr. De Nobel

11/04 Berlin, GER – Kesselhaus (no The Ocean)

11/05 Cologne, GER – Kantine (no The Ocean)

11/06 Frankfurt, GER – Batschkapp (no The Ocean)

11/07 Antwerp, BEL – Zappa

11/08 London, UK – ULU

11/09 Manchester, UK – Academy 2

11/11 Zurich, SWI – Plaza

11/12 Paris, FRA – Cabaret Sauvage

11/13 Lyon, FRA – CCO

11/14 Biarritz, FRA – Atabal

11/18 Parma, ITA – Campus Music Industry

11/19 Munich, GER – Freiheiz (no The Ocean)

11/20 Vienna, AUT – Szene

11/21 Prague, CZE – Palac Akropolis (no The Ocean)

11/22 Dresden, GER – Beatpol (no The Ocean)

11/23 Wroclaw, POL – Pralnia

11/24 Hamburg, GER – Uebel & Gefahrlich (no The Ocean)

11/25 Copenhagen, DEN – Lille Vega

11/26 Gothenburg, SWE – Pustervik

11/27 Stockholm, SWE – Fryhuset Klubben