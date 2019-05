La faillite de PledgeMusic retarde l’album solo de Burton C. Bell (Fear Factory)

Le frontman de Fear Factory, Burton C. Bell vient de publier un communiqué à propos de son projet solo Ascension Of The Watchers. En effet, le nouvel album intitulé « Stormcrow » était passé par une campagne PledgeMusic qui désormais ne sera pas financé. Alors que la compagne avait très bien marché atteignant 122%, comme on peut le voir encore sur la page de la campagne en suivant ce lien, le groupe ne touchera pas les fonds puisque PledgeMusic devrait être en faillite dans les jours qui viennent. (Article Variety à lire en anglais en suivant ce lien).

Burton C. Bell explique dans son communiqué que même si tout s’est bien passé, ils avaient reçu un message de PledgeMusic pour les avertir que le versement ne se ferait pas avant 90 jours. Et qu’il est désormais certain que personne ne verra l’argent de cette campagne. (ndlr: Comme toutes les autres désormais sur cette plateforme). Il encourage tous les Pledgers a tenter de faire annuler leur achat via leur banque si c’est encore possible.