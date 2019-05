INSOLVENCY sur la Hellstage le 21 juin

Communiqué: Leur premier album « Antagonism Of The Soul”, sorti en Janvier 2018, a été produit au Tree House Studio UK (Bullet For My Valentine, While She Sleeps, Trivium…).

Porté par ses titres techniques et inspirés, le groupe voit sortir son clip éponyme en exclusivité via Metal Hammer ainsi que sur une compilation du même magazine.

Dans leur ascension, Insolvency réalise sa tournée Française et Européenne en passant par la Pologne, le Luxembourg, la Belgique et l’Angleterre.