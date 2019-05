HELMET en Europe à partir de Septembre avec deux dates en France

HELMET vient d’annoncer son retour en Europe et passera par la France pour deux dates. Tout est ci-dessous.

09/03 Prague, CZE – Lucerna Music Bar

09/05 Berlin, GER – SO36

09/06 Aarhus, DEN – VoxHall

09/07 Copenhagen, DEN – VEGA

09/09 Stockholm, SWE – Kraken STHLM

09/10 Oslo, NOR – Rockefeller

09/12 Hamburg, GER – Gruenspan

09/13 Düsseldorf, GER – JAB im Haus der Jugend

09/14 Coesfeld, GER – Fabrik Coesfeld

09/15 Den Bosch, NET – Willem Twee poppodium

09/17 Antwerp, BEL – Trix

09/18 Hasselt, BEL – Muziekodroom

09/19 Kortrijk, BEL – Concertzaal De Kreun

09/20 Frankfurt, GER – Zoom Club

09/21 Munich, GER – Strom

09/22 Vienna, AUT – Szene Wein

09/24 Budapest, HUN – Dürer Kert

09/25 Heidelberg, GER – halle02

09/26 Schweinfurt, GER – Stattbahnhof

09/27 Zürich, SWI – Plaza Klub

09/28 Mezzago, ITA – Bloom

09/29 Bologna, ITA – Locomotiv Club

10/01 Paris, FRA – La Boule Noire

10/02 Nantes, FRA – Le Ferrailleur

10/04 Nottingham, UK – Rock City

10/05 Leeds, UK – The Key Club

10/07 Dublin, IRE – Button Factory

10/08 Glasgow, UK – The Garage

10/09 Manchester, UK – Gorilla

10/10 London, UK – O2 Academy Islington