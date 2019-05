HELLYEAH vient d’engager Roy Mayorga, le batteur de STONE SOUR, pour prendre la place de Vinnie Paul décédé en Juin 2018, pour le premier concert du groupe qui aura lieu à Las Vegas le 11 mai et en honneur de Vinnie Paul. Le groupe a déclaré que la proximité et le respect mutuel qu’avait Roy et Vinnie permet au groupe une transition plus facile.