DAVE GROHL le frontman de FOO FIGHTERS a rejoint à la batterie, Ricky Warwick (THIN LIZZY), Keith Nelso (BUCKCHERRY) et Robbie Crane (BLACK STAR RIDERS) ce weeek end pour jouer « Bomber » de MOTORHEAD et « Jailbreak » de THIN LIZZY. C’était dans le cadre de l’évènement « Ride For Ronnie » dont les bénéfices allaient au fond pour la lutte contre le cancer « Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer ».