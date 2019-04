HIGH ON FIRE a sorti un vinyle 12″ pour le Record Store Day américain. Il inclut le nouveau titre « Bat Salad » ainsi que des reprises de Celtic Frost « Into The Crypts of Rays » et une de Bad Brains « Don’t Bother Me« . Pas mal de « rip » du vinyle sont désormais disponible via Youtube… C’est à écouter ci-dessous. A noter que le 12″ a été édité à 2700 copies.